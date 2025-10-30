Cinco emprendimientos del Magdalena participaron en la Gran Vitrina Verde de Colombia

Santa Marta

Cinco negocios verdes acompañados por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena participaron en la Gran Vitrina Verde de Colombia, evento realizado en Cali en el marco de la Semana de la Biodiversidad.

La iniciativa, organizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS) y la Gobernación del Valle, reunió a más de 300 emprendimientos sostenibles de todo el país.

Por el Magdalena estuvieron Costa Fina (Pueblo Viejo), dedicada a la economía circular con artesanías hechas de suncho reciclado; Casa Marán (Ciénaga), productora de vinos artesanales; Dulces Ancestrales de la Tía Gloria (Aracataca), que rescata sabores tradicionales afrodescendientes; Tunatú, marca de moda sostenible que también participó con la ponencia “De contaminante a regenerativa”; y la Fundación Wirakoku, integrada por mujeres indígenas de la Sierra Nevada que elaboran café, cacao, chocolates y artesanías.

Durante el evento, las emprendedoras destacaron la importancia de contar con este tipo de escenarios, Angélica Daza, representante de Dulces Ancestrales de la Tía Gloria, resaltó que la feria fue una “excelente plataforma para conectarnos con la comunidad y promover prácticas responsables”.

Explicó que su emprendimiento, nacido en Aracataca, busca mantener viva la tradición culinaria afrodescendiente a través de recetas heredadas, incorporando innovaciones como la cocada de ajonjolí, que tuvo gran aceptación entre los visitantes.

Por su parte, Lucelys Torres, de la Fundación Wirakoku, destacó que la Vitrina Verde permitió visibilizar el trabajo de las mujeres indígenas de la Sierra Nevada que elaboran productos con identidad ancestral. “Cada pieza y cada grano de café que llevamos tiene un mensaje de respeto por la tierra y por la vida. Mostrarlo ante el país es un orgullo y una responsabilidad con nuestras comunidades”, señaló.

Con esta participación el Magdalena reafirma el compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos sostenibles y con la promoción de una economía verde que une tradición, innovación y conservación en el departamento.