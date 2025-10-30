Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de su Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informa a la comunidad en general sobre las condiciones de oleaje y viento que se presentan actualmente en algunas zonas del Caribe colombiano.

El avance del Huracán Melissa por el Mar Caribe, ha generado efectos asociados al fenómeno conocido como mar de fondo, caracterizado por el incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento.

En las últimas horas, los sensores de monitoreo de Dimar registraron olas con alturas entre 2.0 y 2.5 metros en las regiones de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Se estima que estas condiciones persistan durante las próximas 48horas, disminuyendo gradualmente a medida que el huracán continúa su desplazamiento hacia el norte.

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo ya la comunidad que hace uso de las playas y a quienes se movilizan en embarcaciones menores, mantenerse atentos a los informes y comunicados oficiales emitidos por las capitanías de puerto y autoridades locales, con el fin de prevenir accidentes o emergencias en el mar qué pongan en riesgo la integridad y la vida humana.