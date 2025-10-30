Calamidad pública en San José de Pare y alerta en centro poblado de Coscuez por deslizamientos

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias y los deslizamientos registrados en su territorio, el municipio de San José de Pare declaró la calamidad pública.

Boyacá

El municipio de San José de Pare, en la provincia delRicaurte, declaró la calamidad pública debido a los graves daños ocasionados por la segunda temporada de más lluvias de 2025. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Johan Javier López, quien advirtió que la situación es “crítica y requiere atención urgente por parte de las autoridades departamentales y nacionales”.

“Llevamos dos semanas enfrentando una contingencia bastante fuerte por las intensas precipitaciones, que han generado un deterioro importante en vías, puentes y parte de la infraestructura de la red nacional”, señaló el secretario en los micrófonos de Caracol Radio.

El secretario explicó que, tras la evaluación realizada desde el pasado25 de octubre por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, se tomó la decisión de declarar la calamidad pública para movilizar recursos y atender la emergencia.

“Actualmente tenemos dos puentes de la red terciaria seriamente afectados, que comunican veredas muy importantes, y lo más preocupante, dos puentes de la vía nacional presentan un deterioro estructural considerable”, advirtió.

El secretario informó que los puntos críticos se ubican en el PR 26 y PR 26+900 de la ruta nacional 4509, que conecta los municipios dePuente Nacional y San Gil. “Estos daños amenazan con cerrar la vía que comunica el centro del país con los Santanderes y la Costa Atlántica. Hacemos un llamado respetuoso pero enérgico al Invías para que intervenga antes de que ocurra una tragedia o se afecte gravemente la movilidad”, agregó.

Además, en las últimas horas se presentó un deslizamiento de tierra en la vereda Guanomito, lo que obligó a realizar una evacuación preventiva. “Activamos el Puesto de Mando Unificado (PMU) con apoyo de la Gobernación de Boyacá y otras entidades. Se distribuyeron kits de emergencia con alimentos, colchonetas y elementos de aseo para las familias afectadas”, explicó López.

Hasta el momento van 30 familias afectas que tuvieron que pasar la noche refugiadas en una escuela rural, 8 viviendas presentan daños críticos.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, hicieron presencia en el municipio con maquinaria amarilla para recuperar el mayor tramo posible de vías, también con kits de aseo, alimentos y habitacionales para los afectados.

El funcionario también anunció que, debido a la emergencia, fue aplazado el sexto Festival de la Molienda Pareña, programado para los días 1 y 2 de noviembre, “Por ahora toda nuestra atención está concentrada en la emergencia”, puntualizó

Emergencia en San José de Pare (#Boyacá): Tras las fuertes lluvias en la vereda Guanomito, la Alcaldía, liderada por Eustaquio Ariza, reubicó a las familias afectadas y brinda atención integral. «Trabajamos 24/7 por el bienestar de los pareños», afirmó el mandatario. pic.twitter.com/YJ47TAnx6k — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 29, 2025

Grave riesgo por deslizamientos en el sector poblado de Coscuez en San Pablo de Borbur

El municipio de San Pablo de Borbur, en el occidente de Boyacá, enfrenta una situación de alerta por riesgo de deslizamientos de tierra en el centro poblado de Coscuez, específicamente en el sector conocido como El Chico. Así lo confirmó el personero municipal, Uriel Urazán, quien señaló que varias viviendas podrían colapsar debido a la inestabilidad del terreno.

“En el sector del Chico se han presentado movimientos de masa ocasionados por la alta carga hídrica del suelo. La humedad ha erosionado el terreno y existen construcciones que hoy están en riesgo de venirse abajo”, explicó.

De acuerdo con el personero, el problema se ha venido agravando en los últimos días a causa de las lluvias constantes que saturan el terreno y generan remociones de masa. Pese a las advertencias emitidas por las autoridades, muchas familias se resisten a evacuar sus viviendas.

“La Unidad Nacional, Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo han realizado inspecciones, han emitido advertencias y recomendaciones, pero lamentablemente algunos habitantes han continuado construyendo en la zona. Estas viviendas están sobre terrenos de ladera y presentan un riesgo alto de colapso”, añadió.

El personero recordó que la Administración Municipal expidió el año pasado varios actos administrativos exhortando a los residentes a desalojar el sector y a no realizar nuevas edificaciones. Sin embargo, persisten los asentamientos, en su mayoría ocupaciones informales.

“Es triste decirlo, pero muchas de esas construcciones no cuentan con títulos de propiedad. Son terrenos inestables y ocupaciones en zonas que no son aptas para vivienda. La naturaleza siempre termina reclamando lo que le pertenece”, sostuvo.

El funcionario recordó que esta no es la primera vez que se presentan emergencias similares en el municipio. “El año pasado, hacia finales de junio, se registró un derrumbe gigantesco en el sector de Las Oficiales. Afortunadamente no hubo víctimas porque la población se encontraba participando en las fiestas locales. Hoy, una situación parecida está ocurriendo en El Chico, y por eso el llamado es urgente”, relató.

Aunque la Personería no tiene una cifra exacta de cuántas personas viven en la zona, Urazán señaló que Coscuez es un sector con alta actividad minera, lo que genera una población flotante. “Hay personas que llegan por temporadas, otras que se marchan y algunas que permanecen. Es difícil establecer un número exacto, pero sí sabemos que hay familias asentadas permanentemente”, explicó.

Finalmente, el personero hizo un llamado enfático a la comunidad para que atienda las recomendaciones de las autoridades y evacúe las viviendas que ya presentan grietas o daños estructurales.

“El riesgo es inminente y puede tener consecuencias fatales si no se toman medidas. Hacemos un llamado respetuoso pero urgente a los habitantes de El Chico para que salgan del sector y protejan su vida y la de sus familias”, concluyó.

Otras alertas

La Alcaldía Municipal de Duitama, declaró Alerta Amarilla en el municipio ante el inicio de la segunda temporada de lluvias del año 2025, atendiendo las recomendaciones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Esta medida preventiva tiene como propósito fortalecer las acciones de preparación y respuesta frente a los eventos que puedan presentarse por las lluvias intensas y persistentes que se pronostican para los meses de octubre y noviembre.

Medidas preventivas: