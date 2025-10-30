Boyacá lanza la feria Cosecharte 2025 con presencia internacional

El evento se desarrolla en las inmediaciones del Estadio La Independencia de Tunja y se proyecta como uno de los más importantes del calendario cultural y económico del departamento. Durante cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de productos gastronómicos, muestras artesanales, exposiciones y presentaciones artísticas que buscan resaltar la identidad rural y la creatividad boyacense.

El gobernador Carlos Amaya destacó que la feria es una apuesta por fortalecer la economía local y visibilizar el talento campesino. «...Cosecharte es una vitrina para los artesanos y productores de Boyacá. Queremos que el país y el mundo reconozcan el valor del trabajo hecho con las manos del campo...», afirmó. Además, anunció la creación de la marca ‘Artesanías de Boyacá’, que permitirá posicionar los productos del departamento en mercados nacionales e internacionales.

La feria también promueve espacios de intercambio cultural entre los expositores boyacenses y los invitados extranjeros. Delegaciones de México y Panamá presentarán sus tradiciones artesanales, música y gastronomía, fortaleciendo la cooperación cultural entre los países. Según la organización, se espera una asistencia superior a 100.000 personas y ventas que podrían superar los 400 millones de pesos.

Cosecharte 2025 se enmarca dentro del Festival Internacional de la Cultura Campesina, y busca consolidarse como un referente de sostenibilidad y orgullo territorial. Para el gobernador Amaya, el evento «...no solo impulsa la economía, sino que también reivindica el papel del campesino y su aporte a la identidad boyacense...».