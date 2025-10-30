Autoridades tienen pistas del responsable de ahorcar a una perrita en un ritual en el Tolima

Tolima

Las autoridades están tras la pista del presunto responsable de ahorcar a una perrita en la rama de un árbol, al parecer, en medio de un ritual de brujería realizado en el municipio de Natagaima. Así lo informó la alcaldesa de esa población, Astrid Pava.

La mandataria local reveló que los rumores que empezaron a circular en el municipio tras el macabro episodio sirvieron para que la Fiscalía General de la Nación iniciara la investigación formal.

“A raíz de que encontramos este animalito ahorcado, parece que hay una persona que anda con unas ideas en contra de las creencias y está afectando a los animales. Avisamos a la Fiscalía porque hay algo que por ahí se rumoró, y entonces estamos detrás de esa investigación”, expresó Pava.

La alcaldesa aseguró que es la primera vez que se presenta un episodio de este tipo en su municipio y anunció campañas de concientización para evitar que se repitan hechos tan repudiables como este.

El contexto

De acuerdo con Ernesto Navarro, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Natagaima, la perrita apareció colgada de un árbol en la vía que conduce del casco urbano del municipio a los resguardos indígenas El Palmar y San Miguel.

“A la perrita no la ahorcaron con un lazo, sino con un alambre liso que penetró la parte del cuello, y alrededor había cinco gallinas con la cabeza cortada. Al parecer, como estamos en el mes de octubre y se acerca la noche de los brujos, allí hubo algún acto de brujería o santería, algo maligno”, expresó Navarro.

Todo apunta a que el sacrificio de la perrita fue realizado en horas de la madrugada, ya que su cuerpo fue encontrado cerca de la vía en mención y ningún residente de los alrededores indicó haber visto algo relacionado con este macabro episodio.

“Si alguien hubiera matado a la perrita, pues hace un hoyo y la entierra. Pero apareció con las cinco gallinas alrededor en forma de círculo, con el pescuezo cortado y las patas amarradas. Entonces, pareciera que pudo ser un ritual”, enfatizó el comandante.