Autoridades garantizan atención a comunidad de Monte Adentro en Pamplona

Cúcuta

La tierra se mueve lentamente en la vereda Monte Adentro, en la zona rural del municipio de Pamplona y a tan solo diez minutos del casco urbano.

Allí en ese lugar un fenómeno de remoción en masa amenaza con generar una emergencia que podría desprender la montaña y provocar una situación de riesgo para quienes están sobre la falda de la montaña.

En medio de este panorama así transcurre la vida de cincuenta familias dedicadas a sus actividades agropecuarias y que mantienen su oído puesto en las alarmas que se han instalado para atender cualquier llamado que ordene evacuar si el lodo sigue desprendiéndose.

En la zona la mayor amenaza hoy además del factor geológico, son las lluvias por lo que ellas representan, el temor que provoquen el desprendimiento de tierra y con ello una avalancha.

Linda Corredor, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio de Pamplona dijo a Caracol Radio que “nosotros hicimos una caracterización para determinar el número de personas que habitan en la zona, y además para poder trabajar con ellos planes de información y evacuación, así mismo para trazar acción de mitigación sobre el área”.

Por su parte el alcalde del municipio Klauss Faber Mogollón explicó que “en las tres hectáreas que compromete la emergencia hay una maquinaria que esta trabajando para evitar el represamiento de agua y también mantener el cauce de la quebrada que esta allí despejado y monitorear de manera constante el comportamiento del fenómeno”.

Mientras tanto, la comunidad que vive allí a través de uno de sus voceros Adán Granados dijo a Caracol Radio que “nosotros destacamos la colaboración que se nos ha brindado y el acompañamiento. No dejamos de sentir miedo porque cuando llueve pensamos que esto se va a poner muy duro. Pero todos estamos atentos a colaborarnos y acatar las recomendaciones que nos han entregado, solo esperamos que puedan controlar ese deslizamiento y que nada malo ocurra”.

Las autoridades municipales anunciaron iluminación en la zona y además nuevas intervenciones de mitigación en el área de manera preventiva.