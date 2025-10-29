Viajar desde Venezuela: ¿qué vuelos internacionales hay y cuáles son las restricciones impuestas?

Qué hacer en caso de perder un vuelo internacional en Colombia: pueden reembolsarle hasta el 80%

Venezuela solía ser uno de los destinos más concurridos de Latinoamérica, tanto, que muchos elogiaban al país bolivariano por sus islas y playas. Un ejemplo de ello, era la Isla Margarita, conocida por el inigualable color de su mar.

En la actualidad, muy poca gente visita este país por los problemas políticos internos y esto se le suma que, recientemente dicho país está viviendo una de las crisis políticas a nivel internacional más graves hasta el momento, ya que recientemente Estados Unidos ha comenzado una serie de bombardeos en el Caribe, lo que ha provocado que el presidente, Nicolás Maduro, sienta que está violando la soberanía de Venezuela.

Pese a esto, en Venezuela aún siguen operando vuelos en el territorio a nivel nacional e internacional, pero con una serie de prohibiciones, ya que no se puede viajar desde este país a otro debido a las tensiones que existen con el gobierno de Maduro, pues ha sido acusado de ser el máximo jefe del Cartel de los Soles, organización criminal acusada de ser una de las mayores promotoras del narcotráfico.

Destinos que ofrece Venezuela a otras naciones

En la página oficial de Conviasa, Venezuela, se especifica los vuelos nacionales e internacionales ofrecidos por la aerolínea. Estos son los destinos ofrecidos:

Cancún - México.

Rusia - Moscú.

Manaos - Brasil.

China - Guangzhou.

La Habana - Cuba.

Viru Viru - Bolivia .

Managua - Nicaragu a.

San Vicente - San Vicente.

Si bien la lista de viajes no es muy extensa, las razones se van más allá de un catálogo de viajes, pues como se ha resaltado, todo se debe a temas políticos a nivel internacional.

¿Por qué no se puede viajar a otros destinos?

Debido a una serie de factores, varios países han restringido el paso de aviones venezolanos en sus territorios, pero, de igual manera, en el 2024, este país decidió seguir limitando sus destinos, ya que suspendió los vuelos con Chile. Asimismo, otros motivos por los que no está permitido, son los siguientes:

La seguridad Nacional, disputas políticas y la necesidad de cumplir con requisitos de visa y trámites que a menudo resultan difíciles para los venezolanos, puesto que la mayoría, no cuentan con pasaportes renovados.

Además, un gran ejemplo de restricción ha sido por parte de los Estados Unidos, quienes han puesto restricciones fuertes, pues por el momento este país no está expidiendo visas de ningún tipo para Venezuela. Es así que, muchos venezolanos deben recurrir a otros países para poder movilizarse por fuera, siempre y cuando cuenten con la documentación necesaria para viajar.

Esto incluye, el pasaporte o visa, no tener antecedentes de ningún tipo y demás. Sin embargo, esto dependerá, de los países a los que la persona decida viajar.

