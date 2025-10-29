Tenemos que crear una gran coalición, mi papel es el de unir varios sectores políticos: Pinzón

Juan Carlos Pinzón fue designado oficialmente como candidato presidencial del Partido Oxígeno. Ingrid Betancourt, líder de esta colectividad, le otorgó el aval durante la Asamblea Nacional del partido en Bogotá, donde destacó sus valores éticos y su trayectoria pública.

Es importante destacar que la decisión fue unánime, respaldando a Pinzón como representante de la coalición verde en las elecciones presidenciales de mayo del próximo año.

El exministro y exembajador había solicitado el aval tras una gira por Estados Unidos, donde recibió apoyo bipartidista. Betancourt recordó su papel en la Operación Jaque y lo exhortó a rescatar al país con la misma determinación. En este contexto, Pinzón pasó por 6AM para abordar de manera más detallada su enfoque en busca de la presidencia.

En desarrollo..