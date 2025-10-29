Rescate en el río Bogotá: en 6AM habla el policía que salvó a una mujer y a su bebé de morir ahogadas

Bogotá presenció un hecho que la conmocionó el pasado 27 de octubre de 2025 en el sector Puente de Lata, que se encuentra ubicado en la localidad de Suba, cuando, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, una mujer de 25 años llegó al lugar con su hija en brazos, de escasos 10 meses y, tras ignorar los intentos de disuasión de los uniformados del CAI La Gaitana de Suba, se acercó con la menor al río y luego se lanzó.

En 6AM de Caracol Radio habló el Subintendente Christian Ortiz, quién intentó persuadir a la mujer para que no se lanzara al río y posteriormente se lanzó con ellas para rescatarlas.

Así fue el rescate:

“Llegamos con mi compañero ahí y observamos a la ciudadana a orillas del río con la bebé en los brazos, intentamos hablar con ella, pero en ningún momento nos puso atención. Todo el tiempo estuvo chateando, luego dejó el celular a un lado, lanzó a la bebé al río y posteriormente se tiró ella al río”, narró el policía.

Aseguró que, al ver la acción de la mujer, él no lo pensó dos veces y se lanzó a rescatarlas. Él es padre de una niña de dos años y su instinto paternal lo llevó a querer salvarlas.

Contó que cuando se lanzó al río, la señora tenía la niña en los brazos, él logra quitarle a la menor y se la entrega a su compañero quien con la ayuda de otros ciudadanos logran sacar a la bebé.

“La corriente arrastra a la señora por ahí unos 200 metros río abajo y pues yo me voy detrás de ella y gracias a Dios la logro rescatar sana y salva”, agregó que al comienzo la señora ofrecía resistencia.

¿Qué pasó después del rescate?

El Subintendente afirmó que, aunque intentó comunicarse con la señora después del rescate ella nunca le respondió, estuvo en silencio y nunca le dijo nada.

De acuerdo con los más recientes reportes, la pequeña permanece bajo observación médica, mientras que las autoridades confirmaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá su custodia en las próximas horas.

Sobre Marcela Mendoza, madre de la menor que se lanzó al río, se conoció que fue enviada a prisión tras ser imputada por tentativa de homicidio, en un caso que ha generado rechazo total en la capital colombiana al involucrar a una bebé.