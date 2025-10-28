Mujer intentó suicidarse lanzándose al río con su hija en brazos: esto se sabe

En horas de la tarde de este lunes 27 de octubre, los vecinos de la localidad de Suba llamaron a las autoridades para atender una grave situación en inmediaciones al Humedal Juan Amarillo, en el norte de Bogotá.

Al llegar al punto, la Policía encontró que una mujer cargaba a su hija de 10 meses, con intenciones de lanzarse al río. A pesar de intentar persuadir a la mujer de no hacerlo, la mujer se lanza con su hija en medio de la lluvia.

Las autoridades inmediatamente se lanzan también al rio para rescatarlas. Una vez sacan a la menor y a la mujer del agua, solicitan apoyo de una ambulancia y de primeros auxilios para atenderlas.

“Una mujer, creemos que bajo algún efecto, alguna sustancia estupefaciente o alguna enfermedad mental, lanza a una niña de 10 meses al río y posteriormente se lanza a ella”, señaló el comandante de la Policía de Bogotá, el general Cristancho.

En este momento, la mujer y la menor se encuentran en el centro médico siendo valoradas para estabilizar su estado de salud.

Posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determinará qué pasará con la custodia de la niña de 10 meses.