Quedó en libertad el segundo involucrado en el feminicidio de Sharit Ciro en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Juzgado Segundo de Control de garantías de Ibagué dejó en libertad por vencimiento de términos a Santiago Hurtado uno de los acusados por el presunto feminicidio de la estudiante de la universidad del Tolima, Sharit Ciro, hechos que se registraron el 7 de marzo del 2025.

La decisión se adoptó debido a que el abogado de Hurtado sustentó que habían pasado 160 días sin que el juicio empezará en contra de este joven vinculado a este caso de feminicidio, la norma establece que esta figura de la libertad por vencimiento de términos se configura cuando pasan más de 120.

El pasado 22 de octubre un juez también había dejado en libertad a Brandon Archila, segundo imputado por el feminicidio de Sharit Ciro, bajo la misma figura de vencimiento de términos.

Esta decisión genera rechazo entre los tolimenses

En redes sociales la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que “Somos respetuosos de los procesos judiciales, pero no podemos permanecer en silencio ante una realidad que clama a gritos por verdad, por reparación, por justicia”.

Plantón exigiendo justicia por el feminicidio de Sharit Ciro Ampliar

Por otra parte, destacó que “Hoy, más que nunca, exigimos que los implicados en el presunto feminicidio de Sharit Ciro, rindan cuentas y que el sistema garantice que este dolor no quede en la impunidad. Porque este no es un hecho aislado: es un llamado a proteger la vida, a defender la integridad de todas las mujeres del Tolima”.

Por su parte, Gregoria Cubides, vocera de la Red de Mujeres del Tolima, manifestó que estas decisiones generan un rechazo debido a que son varios los casos en los que ha sucedido algo similar.

“Hemos hecho plantón, velatón y no estanos de acuerdo, aunque somos respetuosas de los procesos judiciales, que se repare esto y que los que deban pagar por este feminicidio lo hagan”, dijo Cubides.