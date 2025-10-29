¿Por qué Somos Independientes asegura haberse equivocado en apoyar al alcalde de El Espinal, Tolima?

Tolima

Caldeados están los ánimos políticos en el municipio de El Espinal, Tolima luego que el Movimiento Somos Independientes públicamente aceptara que se equivocó en apoyar al actual alcalde, Wilson Gutiérrez.

En medio de una rueda de prensa Adriana Huertas, vocera de este movimiento político, aseguró que “Nos arrepentimos de haber incidido y ser determinantes en la elección del alcalde, Wilson Gutiérrez Montaña. Sí, nos arrepentimos, porque creímos con buena fe en una promesa de cambio”.

Huertas, esposa del actual rector del rector del ITFIP, Mario Díaz, resaltó que el sueño que tenían “Se convirtió en frustración” debido a que luego de 22 meses de Gobierno no se ha dado la renovación prometida.

“Nos equivocamos, pero también aprendimos que ser independientes cuesta, que la coherencia incomoda y que decir la verdad en una sociedad de silencios oportunistas tiene precio, hoy por pensar distinto, por ser veedores de lo público, por hacer control y vigilancia de los recursos públicos que son sagrados somos víctimas de una persecución política”, Adriana Huertas.

¿Hay persecución contra los concejales de Somos Independientes?

Para Adriana Huertas, las demandas contra las credenciales de los concejales Diana Gómez, César Morales y Juan Manuel Ospina quienes en primera instancia perdieron la batalla jurídica se dio luego que dieron un grito de independencia de la administración que dirige Wilson Gutiérrez Montaña.

“Pero no, nos doblegan, creemos en la justicia divina y en la sabiduría de los magistrados del Consejo, sobre todo, en el juicio de Dios y de la gente. Seguiremos caminando, defendiendo los principios de independencia, cambio, renovación y transparencia”, destacó.

¿Qué pasó en la relación Wilson Gutiérrez – Somos Independientes?

En medio del anunció de Adriana Huertas, la vocera del movimiento político del municipio de El Espinal lanzó una pregunta al mandatario de El Espinal, “Yo lo invitó a que me diga que es lo que Somos Independientes le pidió y por lo que nos sacó de la administración municipal, sea claro, nos retiró porque no éramos su comité de aplausos, porque nos dio unas cuotas que nos habíamos ganado teníamos que guardar silencio”.

Dato: finalmente denunció que al parecer personas cercanas al alcalde, Wilson Gutiérrez, serían los responsables de las demandas contra los cabildantes de Somos Independientes.