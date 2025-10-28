Deslizamiento dejó viviendas afectadas en Vélez, Santander

Bucaramanga

En el municipio de Vélez se registró una emergencia en las últimas horas provocado por un deslizamiento de tierra en la vereda Zarandas, dejando a por lo menos seis familias sin vivienda y cuatro más con graves con afectaciones en sus hogares.

La emergencia que fue atendida por el cuerpo de bomberos voluntarios de Vélez y la defensa civil y dejó como saldo la pérdida de varios cultivos, viviendas y enseres.

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza, señaló que "ha afectado cerca de 120 hectáreas. Esto debido a la intensidad de las lluvias especialmente y a una posible falla geológica. En ese momento tenemos reportadas seis familias que perdieron su vivienda completamente y cuatro más que están en riesgo".

Agregó el mandatario que en la vereda se sigue presentando movimiento de tierra que ha generado problemas para que las autoridades puedan llegar este martes hasta el sitio, además hay caída de árboles en el punto.

Se ha pedido también atención por parte de la oficina de gestión del riesgo departamental para brindar las ayudas requeridas por las familias que resultaron damnificados.