Siguen desvalijando las estaciones y los buses de Metrolínea: chatarra se la llevaban a Piedecuesta

El concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, denunció a través de sus redes sociales que mientras realizaba control político en la estación Norte de Metrolínea, sorprendieron en flagrancia dos personas que hurtaron elementos que estaban abandonados allí.

“Este hecho confirma la gravedad del deterioro que vive Metrolínea. No solo por la falta de gestión, sino por el abandono que ha convertido al sistema en presa fácil de la delincuencia”, indicó el concejal Parra.

Agregó el corporado que tras hacerle un seguimiento a estas dos personas que se dirigieron hacia Piedecuesta, la Policía los capturó tras las evidencias presentadas.

Los elementos hurtados eran vendidos en una chatarrería en el municipio de Piedecuesta según registró el concejal, desde Metrolínea han reiterado en hacer un llamado a las alcaldías del área metropolitana para que se busquen acciones en conjunto para proteger el sistema.

“Vemos con dolor y tristeza que el sistema se apaga lentamente, mientras los alcaldes de Piedecuesta, Floridablanca y Girón parecen indiferentes ante la situación. ¡No les importa!”, señalaba en un comunicado la Junta Directiva de la Subdirectiva Bucaramanga del SNTT.

Tras la llegada de toda la flota que se rentó en Medellín, se espera que el próximo 3 de noviembre ya entren en funcionamiento, por ahora solo en Bucaramanga.