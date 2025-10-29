No habrá pico y placa regional en Bogotá, esperamos 120.000 personas en puente: Gobernadora del Meta

Con motivo del puente festivo del 1 al 3 de noviembre y del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Meta, la ANI y la Ditra activaron un plan especial para garantizar la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio.

Cabe destacar que esta estrategia, coordinada en un Puesto de Mando Unificado, incluye la operación del semáforo dinámico en el kilómetro 18 y restricciones para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas en horarios específicos.

Adicionalmente, el lunes 3 de noviembre se suspenderá el Pico y placa regional para facilitar el retorno y asegurar la fluidez del tránsito. En este contexto, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, pasó por 6AM para profundizar en estas nuevas medidas.

En desarrollo...