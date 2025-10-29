No habrá pico y placa regional en Bogotá, esperamos 120.000 personas en puente: Gobernadora del Meta
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, pasó por 6AM para hablar de la movilidad en la Vía al Llano, en el marco del Torneo Internacional del Joropo.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta (Foto: Cortesía).
Con motivo del puente festivo del 1 al 3 de noviembre y del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Meta, la ANI y la Ditra activaron un plan especial para garantizar la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio.
Cabe destacar que esta estrategia, coordinada en un Puesto de Mando Unificado, incluye la operación del semáforo dinámico en el kilómetro 18 y restricciones para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas en horarios específicos.
Adicionalmente, el lunes 3 de noviembre se suspenderá el Pico y placa regional para facilitar el retorno y asegurar la fluidez del tránsito. En este contexto, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, pasó por 6AM para profundizar en estas nuevas medidas.
