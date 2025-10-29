Más de 20 municipios del Tolima en riesgo por crecientes súbitas o deslizamientos

Tolima

En alerta máxima se encuentran las autoridades del Tolima luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) declarara en alerta naranja a 17 municipios por crecientes súbitas y a 23 por riesgo de deslizamientos.

De acuerdo con la directora de Gestión del Riesgo, Andrea Mayorquín, cerca del 30 % de los municipios reportaron lluvias en la mañana de este miércoles 29 de octubre. “Entre estos están Ibagué, Cajamarca, Anzoátegui, Alpujarra, Rovira, Valle de San Juan, Venadillo, Santa Isabel, Murillo y Líbano”, indicó.

Además, la funcionaria precisó que Cajamarca y Líbano son las poblaciones que más preocupan, ya que permanecen en alerta roja por el riesgo de deslizamientos o derrumbes.

“Estamos articulados con cada uno de los alcaldes y con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, para atender las necesidades y ayudas que requieren desde cada uno de los territorios, producto de esta segunda temporada de más lluvias, que se extenderá hasta el mes de diciembre”, advirtió Mayorquín.

Finalmente, recordó que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo cuenta con un Centro de Monitoreo disponible las 24 horas del día, al número 313 293 4649, donde se reciben los reportes y solicitudes de los municipios.