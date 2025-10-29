Los maestros del Tolima se sumarán al paro de 24 horas que convocó Fecode

Tolima

Para este jueves 30 de octubre, los maestros de las 47 poblaciones del Tolima decidieron sumarse al paro de 24 horas que convocó la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para exigir una mejor atención en salud para los profesores del país.

De acuerdo con Jessiel Melendro, presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, en el departamento los docentes gozan de una sobresaliente atención en salud. Sin embargo, decidieron salir a manifestarse como muestra de solidaridad con sus colegas de otras regiones.

“Afortunadamente, acá en el Tolima no ha habido muchas dificultades. Hemos estado avanzando en el propósito de que se implemente el nuevo modelo, pero en otros departamentos sí ha habido muchas dificultades. Aquí, prácticamente en Ibagué, tenemos el servicio con todas las clínicas y hospitales, y en los municipios con los hospitales que nos vienen prestando el servicio. Pero en otras partes no, y estamos haciendo el llamado nacional”, indicó Melendro.

Asimismo, los maestros del Tolima saldrán a marchar para reclamar que se impulse una Ley Orgánica de Competencia que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024, a través del cual se modifican las distribuciones de los recursos entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mediante el Sistema General de Participaciones (SGP).

“El proyecto lo que busca es una reestructuración a nivel nacional, que pasen del 23,5 % a un 39,5 %”, explicó Melendro sobre las transferencias del Gobierno nacional a las entidades territoriales.

Se prevé que la concentración del jueves inicie sobre las 8:00 de la mañana en la Casa del Maestro, en la calle 37 de Ibagué. Luego ascenderá la marcha por la carrera Quinta con dirección a la Plaza Murillo Toro de la capital tolimense.