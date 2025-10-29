Lluvias provocan deslizamientos y afectan viviendas en Convención

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias que se vienen registrando en Norte de Santander también han generado emergencias en el municipio de Convención, donde un aguacero de más de dos horas provocó deslizamientos de tierra y afectó varias viviendas del barrio La Planta, en la parte baja del casco urbano.

Jesús Evelio Ríos Vergel, presidente de la Defensa Civil y coordinador del hospital de Convención, explicó a Caracol Radio que el aguacero, acompañado de fuertes vientos, ocasionó movimientos de masa que comprometieron tres viviendas, aunque por fortuna no se reportaron víctimas.

“Las lluvias intensas generaron variaciones en las estructuras, ingreso de lodo y agua en las zonas de cocina y comedor de las familias afectadas, pero ya se levantó la información y la situación está siendo atendida”, indicó.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo realizó una evaluación en el terreno y anunció la entrega de ayudas primarias, como mercados y materiales de construcción, para las familias damnificadas.

Aunque las precipitaciones han disminuido, las autoridades mantienen las recomendaciones de prevención y limpieza de alcantarillas para evitar nuevas afectaciones.

Ríos advirtió que el terreno inclinado del municipio y la ubicación de varias viviendas cerca de taludes representan un riesgo constante.

“Muchas familias, por necesidad económica, construyen al borde de los taludes, y eso se convierte en un peligro cuando llueve. Se les ha recomendado cubrir con plásticos los puntos más vulnerables y acudir a la administración en caso de riesgo”, señaló.

El coordinador también expresó su preocupación por la falta de recursos para atender emergencias.

“Nos preocupa no contar con los equipos ni el apoyo suficiente. Hemos recibido capacitaciones y orientación desde la Gobernación, pero no tenemos las herramientas necesarias para actuar con rapidez”, sostuvo.

La Defensa Civil reiteró el llamado a la comunidad para mantenerse alerta e informar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Aunque el clima ha mejorado, las lluvias continúan intermitentes y las autoridades locales permanecen atentas ante posibles nuevas emergencias.