Listos los contratistas que ejecutarán la recuperación de 53 cuadras de barrios de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, con el fin de modernizar la infraestructura vial e hidrosanitaria de Ibagué, pero además para garantizar los procesos de contratación pública, el IBAL realizó la adjudicación de un proceso de licitación bajo la modalidad de lote para la intervención de 53 cuadras en diferentes sectores de Ibagué, dentro del programa Combo 3x1.

A este proceso de contratación se presentaron 39 oferentes y tras surtir los procesos establecidos, además de cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos, resultaron adjudicados los consorcios Redes JF y Redes Urbanas.

Los contratistas

Por una parte, el Consorcio Redes JF, representado legalmente por Juan Camilo Silva Rodríguez, tendrá a su cargo una ejecución presupuestal de $18.100.902.582.

Por otra parte, el Consorcio Redes Urbanas 025, representado legalmente por Óscar Heberto Leyton Carrillo será el encargado de ejecutar los $13.592.363.386 del presupuesto oficial para este obra.

Según la empresa de acueducto y alcantarillado, a la inversión que supera los $30 mil millones se le realizará seguimiento técnico permanente y adelantará procesos de socialización con la comunidad para garantizar una Información clara sobre los avances de los trabajos.