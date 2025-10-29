Las autoridades de salud cerraron indefinidamente reconocido restaurante de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Salud de Ibagué, llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia sanitaria en un restaurante de la capital tolimense, tras recibir una denuncia por parte de un ciudadano que alertó sobre la presencia de plagas en el establecimiento.

Durante la visita técnica, los profesionales del área de Salud Pública evidenciaron condiciones inadecuadas de higiene y la presencia de insectos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Como resultado, se procedió con el cierre indefinido del local comercial del Restaurante Noveno Cielo, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

“Desde la Secretaría de Salud Municipal también les ofrecemos la asesoría técnica para que tengan un acompañamiento desde la Administración Municipal, pueden adquirirla de manera gratuita en el segundo piso de la Secretaría”, destacó Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

Ospina manifestó que “Este tipo de actuaciones hacen parte de las acciones permanentes de inspección, vigilancia y control que la Administración Municipal adelanta para garantizar el cumplimiento de las normas de salubridad en todos los establecimientos de alimentos y bebidas de la ciudad”.

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué invita a todos los dueños de restaurantes, cafeterías y negocios de alimentos a fortalecer sus procesos de limpieza, desinfección y manejo adecuado de residuos, así como a realizar mantenimiento preventivo de cocinas, bodegas y zonas de almacenamiento.