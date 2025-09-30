El CDT más rentable de octubre: podría ganar $2.424.402 si invierte 2 millones a 24 meses

El Certificado de Depósito a Término (CDT) se presenta como una de las alternativas más seguras y estables para quienes buscan hacer crecer su dinero sin asumir grandes riesgos.

Este instrumento financiero funciona mediante un acuerdo entre el inversionista y la entidad bancaria. El primero entrega una suma de dinero por un periodo determinado y, al finalizar ese plazo, recibe no solo el capital depositado, sino también un rendimiento previamente pactado.

De esta manera, la rentabilidad final depende directamente del monto invertido, la duración de la inversión y las condiciones económicas del momento.

En la coyuntura actual, el Banco de la República mantiene su tasa de política monetaria en 9,25%, un nivel considerado restrictivo frente a la inflación, que si bien ha mostrado una tendencia a la baja, todavía se mantiene por encima de la meta oficial.

Ante este escenario, los bancos buscan atraer inversionistas ofreciendo tasas competitivas que oscilan entre el 7% y el 10% efectivo anual, consolidando una oportunidad para quienes desean asegurar ingresos fijos y previsibles.

¿Cuánto se podría ganar al invertir dos millones en 24 meses?

Según el simulador de la plataforma ‘Mejor CDT’, invertir dos millones de pesos a un plazo de 24 meses puede generar resultados distintos, teniendo en cuenta la entidad financiera seleccionada.

En este orden de ideas, la opción más atractiva se encuentra en ‘Credifamilia’, institución con apertura digital, calificación AA- y una rentabilidad efectiva anual del 10,1% E.A., que al finalizar el periodo otorga un total de $2.424.402.

En segundo lugar, Coltefinanciera, con firma digital y calificación A, ofrece una tasa del 9,2% E.A., lo que se traduce en $2.384.928. La tercera posición es ocupada por el ‘Banco W’, que requiere firma física, cuenta con calificación AA y una tasa del 9% E.A., alcanzando un monto de $2.376.200.

Finalmente, en cuarto lugar, está Bancamía, con apertura digital y calificación A+, que otorga el 8,9% E.A., generando un retorno de $2.371.842.

Estos resultados evidencian que, aunque todas las alternativas garantizan crecimiento del capital, elegir adecuadamente la entidad puede representar una diferencia de más de 50.000 pesos en el rendimiento final de la inversión.

¿Por qué invertir en CDT a mediano plazo en 2025?

Cuando usted invierte en un Certificado de Depósito a Término (CDT) en la coyuntura económica actual, está implementando una estrategia atractiva para quienes priorizan la seguridad y la estabilidad.

Este instrumento no solo cuenta con el respaldo institucional de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino que también ofrece una rentabilidad fija que protege al inversionista frente a la incertidumbre de otros mercados.

Estas tasas vigentes, cercanas al 10% efectivo anual, representan una oportunidad de blindarse antes de que el Banco de la República inicie presuntas reducciones en su política monetaria hacia finales de 2025.

A esto se suma la expectativa de una inflación más baja y controlada, lo que contribuye a un panorama económico más predecible y estable.

Finalmente, cabe acotar que quien fija un CDT en el presente asegura ingresos confiables, fortalece la planeación de sus finanzas personales y conserva la tranquilidad de que su capital no está expuesto a riesgos elevados.