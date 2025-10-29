Tribunal tumbó millonaria sanción fiscal contra Gustavo Petro por modelo de basuras en Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la solicitud de revocatoria directa presentada por la Contraloría para anular el fallo de responsabilidad fiscal que había sido impuesto previamente contra el hoy presidente Gustavo Petro, por un escándalo relacionado con la recolección de basuras cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá.

Como consecuencia directa de esta decisión, el hoy jefe de Estado queda eximido del pago de la sanción fiscal que ascendía a más de 40.500 millones de pesos.

Los magistrados del alto tribunal concluyeron que el ente de control distrital había incurrido en una violación al principio de legalidad y al debido proceso de Petro durante el proceso sancionatorio.

Específicamente, se determinó que los actos emitidos por la Contraloría se dieron con una “manifiesta oposición a la Constitución o la ley”, ya que se aplicaron presunciones de culpa basadas en la Ley 678 de 2001, la cual es propia de la acción de repetición y no correspondía al juicio de responsabilidad fiscal.

Por ello, el Tribunal ordenó la terminación del proceso, la revocatoria de los actos que declaraban responsable fiscal al mandatario, y el cierre del cobro coactivo.

No obstante, se especificó claramente que “No habrá lugar a reconocimiento económico ni a indemnización de perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales”.

El ente de control fiscal tiene un plazo de 30 días para expedir el acto administrativo correspondiente que formalice esta revocatoria.