Hacarí se queda sin agua por contaminación de su principal fuente hídrica

Norte de Santander.

El municipio de Hacarí, Norte de Santander, enfrenta una emergencia ambiental y sanitaria luego de que un camión cargado de combustible colapsara y cayera a la fuente hídrica que abastece a la cabecera municipal y a varias veredas cercanas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en la vereda La Pelota, donde el vehículo terminó en el afluente que suministra el agua para consumo humano.

Debido a la contaminación, la Personería Municipal recomendó suspender de inmediato el uso del líquido y advirtió que, por el momento, el municipio se encuentra sin el servicio.

Javier Ascanio, personero de Hacarí, explicó a Caracol Radio que ya se adelantan acciones coordinadas con la Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

“Se realizó un comité el día de ayer y hoy se volverá a reunir para evaluar la situación y establecer medidas inmediatas de atención. Estamos a la espera de la visita de Corponor para que determine el grado de contaminación y las condiciones necesarias para reactivar el servicio”, señaló.

Mientras tanto, las autoridades locales trabajan en una alternativa temporal para suministrar agua desde otra fuente no afectada.

“De manera intermitente se buscará abastecer a la comunidad hasta que se garantice que el agua sea segura”, precisó Ascanio.

El personero también manifestó su preocupación por las fuertes lluvias que se registran en la zona, las cuales han complicado el estado de las vías rurales y aumentan el riesgo de nuevos incidentes con vehículos de carga pesada.

“Es preocupante, porque estas carreteras son comunitarias y el mal tiempo no ha permitido mantenerlas en buenas condiciones”, advirtió.

Finalmente, Ascanio hizo un llamado a la calma. “Entendemos la preocupación de la comunidad, pero las entidades competentes ya están articuladas para dar una solución oportuna y segura. Desde la Personería continuamos haciendo acompañamiento y seguimiento para garantizar los derechos de todos los habitantes afectados”, concluyó.