Guerra de disidencias y Clan del Golfo genera estigmatizaciones en corregimiento El Doce de Tarazá

Tarazá- Antioquia

En los últimos días, el grupo ilegal disidencias del frente 36 ha arreciado las acciones criminales en cercanías al corregimiento de El Doce de Tarazá en la troncal a la costa Caribe con la intención de quitarle el control del territorio al Clan del Golfo mediante algunas acciones violentas que ya han generado zozobra entre los habitantes de la zona. Lo que acrecienta la preocupación de los habitantes es que los dos grupos, mediante panfletos, se acusan mutuamente de estar afectando a los civiles y al mismo tiempo de lanzar amenazas contra presuntos colaboradores de uno u otro bando.

El pasado fin de semana, exactamente la mañana del sábado 25 de octubre, la comunidad del corregimiento de El Doce escuchó una explosión que los sacó de la rutina. En ese momento nadie sabía qué había ocurrido; incluso uno de esos rumores indicaba que se trataba de un combate del Ejército con el Clan del Golfo; por lo menos fue lo que le indicó una fuente de la fuerza pública a Caracol Radio. Pero con el paso de los días se conoció que lo que ocurrió ese día fue un presunto ataque con explosivos mediante un dron cerca de una vivienda de la vereda Puquí por parte del grupo ilegal frente 36 Yeferson Martínez de las disidencias. El inmueble sufrió algunos daños en vidrios y fachada.

Poco tiempo después, el frente 36, mediante un panfleto, se atribuyó el ataque y al mismo tiempo lanzó amenazas contra presuntos colaboradores del Clan del Golfo en ese territorio.

“A todos aquellos colaboradores de los paramilitares en Valdivia, Puerto Valdivia, Puerto Raudal, kilómetro el 15 y 14, kilómetro El Doce y sectores aledaños; su suerte va a ser la misma de los caídos en el kilómetro el 12, no queremos actuar militarmente ante ustedes, pero ya sabemos quiénes son. A los mototaxis y aquellas personas que facilitan sus vehículos para transportar paramilitares quedan advertidos”, señala la amenaza que tiene a la población con temor porque esta guerra tiende a escalar como en otras zonas del departamento dónde se ha generado desplazamientos forzados. Incluso recordemos que en el coliseo municipal hay unas 100 personas que salieron de las veredas Tahmí y Doradas altas por el mismo conflicto.

Ante este panfleto, el Clan del Golfo emitió otro en el que le solicita a la comunidad del corregimiento El Doce hacer caso omiso a las amenazas de la guerrilla, acrecentando la incertidumbre por el conflicto porque deja a la población en medio de los ilegales.

Desde el territorio, algunas personas que solicitan la protección de la identidad piden a las autoridades garantías de seguridad ante esta nueva zona donde se activa un nuevo punto de conflicto entre las disidencias y el Clan del Golfo, además porque las estigmatizaciones de ambas partes aumentan poniendo en riesgo a la comunidad.