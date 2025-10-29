Fuerte cruce entre los técnicos de Águilas Doradas y Envigado: “No me trate mal a un jugador”

Águilas Doradas venció 1-0 a Envigado, Jorge Obregón fue el que convirtió desde el punto penal al último minuto en el estadio Alberto Grisales, partido que correspondió a la fecha 18 de la Liga Colombiana. Con esta victoria, los dirigidos por Jonathan Risueño se mantienen en la zona de clasificación, se situándose séptimos en la séptima casilla con 27 unidades.

Sin embargo, al finalizar el compromiso se presentaron incidentes en los dos banquillos, principalmente entre los dos cuerpos técnicos y los jugadores. Lo que llevó a que el partido terminara con un ambiente tenso e interrumpido por cortar tiempo de los jugadores de Envigado.

¿Qué fue lo que sucedió en el partido?

Posterior al partido, como es habitual, los dos directores técnicos, Jonathan Risueño (Águilas Doradas) y Andrés Orozco (Envigado) asistieron a la rueda de prensa para dar sus declaraciones sobre lo sucedido al final del partido. Ambos ofrecieron versiones diferentes acerca del tenso momento que se vivió en los minutos finales.

El entrenador de Águilas Doradas explicó que lo ocurrido se debió a la actitud del rival, ya que según él, los jugadores de Envigado estaban haciendo perder tiempo, algo que generó molestia.

“La típica tensión de un partido, pero sí que es verdad que yo creo que lo que tenemos que reclamar en el fútbol colombiano, en el fútbol mundial, en nuestro fútbol, es que no haya pérdida de tiempo; yo lo que estaba protestando eran las pérdidas de tiempo; yo como entrenador nunca suelo decirle a mis jugadores que pierdan tiempo. He visto que el señor Orozco, su entrenador, les estaba indicando a sus jugadores que perdieran tiempo”, indicó Risueño.

Por otro lado, el técnico de Envigado expresó su inconformidad por los hechos ocurridos, señalando al entrenador rival como responsable de provocar el altercado: “Yo, que he estado en campo tanto tiempo, yo nunca voy a incitar a un jugador rival a generar violencia, nunca, usted nunca ha visto a mi equipo desencajado y hoy los tuvimos al finalizar, ¿por qué? Por la provocación por parte del director técnico del equipo rival, la verdad, no hace del fútbol. A mí no me pueden incitar a mis jugadores; no me trate mal a un jugador que yo no lo voy a tratar mal y menos a un rival".