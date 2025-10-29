En menos de 48 horas, Policía incautan casi dos toneladas de marihuana en Florencia

Neiva

Durante los últimos días, las autoridades en el departamento del Caquetá han propinado importantes golpes contra el narcotráfico. Según el coronel encargado del operativo, en lo que va del año se han incautado aproximadamente 10 toneladas de sustancias estupefacientes, siendo la marihuana la de mayor presencia en la región. Estas acciones responden al fortalecimiento de los controles viales y a los operativos conjuntos entre el Ejército Nacional y la Policía.

El más reciente procedimiento se registró en la vía que comunica al municipio de Suaza con la ciudad de Florencia, a la altura del kilómetro 81, donde un vehículo omitió la señal de pare de las autoridades. De inmediato se activó el plan candado y, gracias a la rápida reacción de las unidades de vigilancia, el automotor fue interceptado dentro del perímetro urbano de Florencia. En su interior se hallaron 231 paquetes que contenían marihuana prensada.

El coronel Cesar Pinzón, coronel policía Caquetá, comento que “la droga provenía del departamento del Cauca y tenía como destino la capital del Caquetá, desde donde sería distribuida hacia diferentes puntos, incluyendo posibles rutas hacia Brasil. En el procedimiento fue capturado un hombre que intentó escapar utilizando su vehículo de manera agresiva contra los uniformados. Uno de los policías, actuando bajo los protocolos de defensa, realizó un disparo que causó una lesión menor al conductor, quien fue atendido y trasladado a un centro asistencial”.

Actualmente, el capturado permanece bajo custodia de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso de investigación. Los organismos de seguridad señalaron que aún se trabaja en la recolección y análisis de información para establecer a qué organización narcotraficante pertenecería este cargamento. Con este nuevo resultado, las fuerzas del orden reafirman su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas en el sur del país.