El Pulso del Fútbol 29 de octubre de 2025

James Rodríguez, volante colombiano de León. (Photo by Yair Gonzalez/Jam Media/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre el futuro de James Rodríguez a nivel de clubes. Steven dijo: “Yo no puedo defender a James Rodríguez solo por el hecho de ser colombiano, pero León no le va a renovar y a mí me informan que tiene por lo menos 5 opciones buenas de equipos”. Sobre el tema César agregó: “James se va porque no ha cumplido con las expectativas y con la relación entre fútbol y su salario. Pero eso no quiere decir que yo odie a James o que me caiga mal James”.

