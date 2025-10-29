El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol 29 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre los equipos interesados en James Rodriguez.

James Rodríguez, volante colombiano de León. (Photo by Yair Gonzalez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

¿Se equivocó Gamero yendo al Cali?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre el futuro de James Rodríguez a nivel de clubes. Steven dijo: “Yo no puedo defender a James Rodríguez solo por el hecho de ser colombiano, pero León no le va a renovar y a mí me informan que tiene por lo menos 5 opciones buenas de equipos”. Sobre el tema César agregó: “James se va porque no ha cumplido con las expectativas y con la relación entre fútbol y su salario. Pero eso no quiere decir que yo odie a James o que me caiga mal James”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Caracol Radio
