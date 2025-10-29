“El profe” Juan Manuel se inscribió como candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

En alguna ocasión, Juan Manuel González había aspirado a la alcaldía de Bucaramanga; ahora, cuando se presenta la coyuntura por el retiro de Jaime Andrés Beltrán tras un fallo del Consejo de Estado, “el profe” volverá a intentar dirigir los destinos de la ciudad.

Juan Manuel llegó al mediodía de este miércoles 29 de octubre a la delegación de la Registraduría del Estado Civil en Bucaramanga.

Aseguró que cuenta con el aval del partido Demócrata.

Su trayectoria

El profesor González se inició en los medios muy joven. Debutó en Radio Primavera y luego fue contratado por Caracol Radio.

Viajó al mundial de fútbol de España en 1.982 en el que compartió con varias figuras como su maestro, Hernán Peláez Restrepo.

Siguió yendo a eventos de talla internacional al tiempo que narraba los partidos de su amado Atlético Bucaramanga.

Una vez se retiró de Caracol Radio, continuó con su propia emisora Onda Cinco donde mantiene un programa de opinión en las mañanas.