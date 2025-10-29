Dos jóvenes fueron asesinados dentro de un establecimiento en Algeciras

Neiva

En hechos ocurridos la noche anterior en el establecimiento comercial Las Palmitas, ubicado en el municipio de Algeciras, Huila, dos jóvenes fueron asesinados mientras compartían en el lugar. La comunidad, consternada por el violento suceso, espera que las autoridades esclarezcan lo antes posible las causas de este doble crimen que ha generado temor entre los habitantes.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente, se encontraban departiendo cuando fueron atacadas por desconocidos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre lo ocurrido, ya que el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas se realizaron durante la madrugada.

El alcalde del municipio Alexander Martínez Ballesteros, comentó que “manifestó que en los últimos días también se han registrado otros hechos violentos que han cobrado la vida de varios jóvenes. Aunque no se ha confirmado si estos casos guardan relación entre sí, las autoridades manejan la hipótesis de que podrían estar vinculados con situaciones de delincuencia común o el microtráfico de estupefacientes”.

Las autoridades locales y departamentales reforzarán los operativos de control y seguridad para prevenir nuevos hechos de violencia en la zona. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones y dar con los responsables de estos homicidios que enlutan nuevamente al municipio de Algeciras.