Dos clínicas privadas de Ibagué entraron en emergencia funcional

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, confirmó que entraron en emergencia funcional dos de las clínicas más importantes de la ciudad por la sobre ocupación en los sistemas de urgencias.

“La Clínica Avidanti se encuentra en emergencia funcional, Medicadiz totalmente colapsada, estuvimos hablando con la parte administrativa, ya los tiempos están prolongados, los médicos no dan abasto y las personas administrativas también sufren esta situación por una gran afluencia de pacientes”, dio Ospina.

La funcionaria también resaltó que “Es bastante preocupante esta situación que viven los ibaguereños con la red de prestación de servicios de urgencias, algunas IPS se declaran en emergencia funcional lo que quiere decir que solo atienden urgencias vitales”.

Esta situación ha llevado a que otros centros médicos de la red de servicios se sature ocasionando problemas en la atención de los usuarios, sumado a esto están los problemas financieros que no permite contratar más personal, debido a que el flujo de caja está afectado por la falta de pago de las EPS.

Medicadiz anunció la emergencia funcional

Este centro asistencial supera el 180% en salas de espera, observación y hospitalización. Según el comunicado oficial, las unidades de cuidados intensivos y hospitalización se encuentran al 100% de su capacidad, producto del incremento en la demanda de atención y la complejidad de los casos recibidos.

Ante esta situación, la institución activó un plan de contingencia para garantizar la atención de los pacientes críticos. Además, recomendó a la comunidad acudir primero a los servicios de cita prioritaria o consulta externa en casos de menor gravedad, y usar los distintos niveles de atención disponibles en la red de salud.