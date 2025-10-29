Docentes de Norte de Santander se movilización por la salud y la educación

Norte de Santander.

Mañana, 30 de octubre, el magisterio de Norte de Santander se sumará a la movilización nacional convocada por Fecode para exigir al gobierno nacional soluciones a la crisis en el sistema de salud de los docentes y mayores recursos para la educación pública.

Según explicó a Caracol Radio, Marisol Gamboa, vicepresidenta de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander (Asinort), la jornada en Cúcuta iniciará a las 8:00 de la mañana en el parque Colsag, desde donde los maestros se desplazarán hasta el parque Colón, haciendo su tradicional recorrido por las principales vías y pasando frente a la Gobernación y la Alcaldía.

“Esperamos que esta convocatoria sea masiva, que los rectores y los maestros nos acompañen, porque esta movilización es por el bienestar del magisterio”, señaló Gamboa.

La dirigente explicó que una de las principales razones de la protesta es la crítica situación del servicio de salud que reciben los maestros en el departamento.

Aseguró que persisten los problemas con la Fiduprevisora, la entidad encargada del manejo del sistema, debido a la falta de personal, espacios inadecuados para la atención y demoras en la autorización de exámenes y entrega de medicamentos.

“Tenemos menos siete empleados, el sitio donde atienden a los maestros es muy pequeño y Fiduprevisora nacional no está apoyando al departamento en mejorar las condiciones. Además, en municipios como Ocaña y Pamplona no contamos con gestores, lo que afecta la atención a una gran cantidad de docentes”, explicó.

Gamboa añadió que desde el 1 de noviembre se implementará el modelo de libre elección de IPS, con la inclusión de nuevas entidades en Cúcuta y el área metropolitana, como Ecoimagen y Un Sitio de Colombia para el primer nivel de atención.

Sin embargo, expresó que persisten las demoras en la asignación de citas, especialmente para laboratorios, donde los maestros deben esperar hasta mes y medio para realizarse exámenes básicos.

Además de la salud, otro de los reclamos que impulsa la movilización es el bajo presupuesto del Sistema General de Participaciones, que afecta la inversión en sectores como educación, agua potable y salud.

“Tenemos instituciones con infraestructura deteriorada, edificios que nunca han tenido mejoras y que podrían colapsar por falta de inversión”, advirtió la dirigente sindical.