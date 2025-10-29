Distrito samario desmiente bloqueo a obras de la Gobernación; solo halló posibles irregularidades

Santa Marta

Ante las afirmaciones de la gobernadora encargada del Magdalena, Ingrid Padilla, y de la congresista Ingrid Aguirre, sobre un presunto bloqueo a las obras departamentales en Santa Marta, el Distrito aclaró que dichas versiones no corresponden a la realidad.

A través de un comunicado se conoció que dichas intervenciones bajo observación corresponden a proyectos iniciados, al parecer, sin los permisos, licencias o avales técnicos exigidos para trabajar dentro del territorio distrital.

De acuerdo con la administración distrital, no existe ningún bloqueo a la ejecución de obras, pues cada vez que los proyectos cumplen con los requisitos, se otorgan los permisos de manera regular. Recordó que a la fecha, ya se han aprobado 25 licencias para igual número de iniciativas presentadas por la Gobernación.

LOS BARRIOS QUE DENUNCIAN AFECTACIÓN

La controversia surgió en aquellos frentes donde los trámites no fueron gestionados y, aun así, las obras se iniciaron, incurriendo en actuaciones ilegales. Uno de los casos más sensibles se presenta en el sector de El Líbano, donde se instalaron tuberías que invadieron un predio privado, situación que derivó en una acción de nulidad interpuesta por el propietario.

“Esta situación ha generado incertidumbre entre los residentes de la zona, quienes temen que el conflicto legal pueda detener por un tiempo prolongado las soluciones que requieren”, indicaron.

Recalcaron que en el barrio La Paz, “la maquinaria de la Gobernación ingresó a intervenir una vía cuyo proceso de pavimentación ya había sido estructurado técnicamente y avanzado legalmente por la Alcaldía. Esto ha causado expectativas frustradas en la comunidad, que observa cómo el desorden y la falta de planificación de la Gobernación termina afectándolos”.

Hay que decir que, expertos en gestión urbana consultados explicaron que cuando una obra no tiene los permisos requeridos, debe suspenderse para evitar impactos mayores, mientras que los proyectos con documentación completa avanzan sin contratiempos, como ocurre con los 25 ya autorizados.