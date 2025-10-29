Crecen los índices de sacrificio ilegal de ganado bovino en Colombia

El presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie aseguró que en Colombia hay 30 millones de bovinos y el consumo formal es de 3.6 millones, cifra que deja ver la ilegalidad en la que está sumido el sacrificio de ganado en el país.

La preocupación fue planteada durante el lanzamiento de la encuesta de caracterización ganadera, realizada de manera conjunta con Piedad Urdinola, directora del DANE.

“La información sobre el inventario bovino y bufalino así como también la que arroja la Encuesta de Caracterización Ganadera, ECG, realizada en cada ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, se constituyen en el patrimonio más importante que tiene el gremio ganadero”, destacó.

El presidente de Fedegan recordó que hace 10 años el país tenía un inventario bovino de 22 millones de bovinos y 52 millones de habitantes y, en ese entonces, el sacrificio formal era de 4,2 millones de bovinos.

Actualmente el país tiene 55 millones de habitantes y 30 millones de bovinos y un sacrificio de 3,6 millones, cifra que permite observar un alto grado de ilegalidad en el sacrificio de bovinos.

“Mientras crece el número de pobladores en el país e igualmente el inventario bovino, se disminuye el consumo expresado en menor sacrificio de bovinos”, expresó.