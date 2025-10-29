Comunidad de Peña Negra, Tibasosa, protesta por afectaciones del proyecto ferroviario

Tibasosa

Desde la mañana de este martes 28 de octubre, la comunidad de la vereda Peña Negra, sector La Germania, adelanta una protesta pacífica para rechazar las afectaciones provocadas por la ejecución de las obras del proyecto ferroviario que se adelanta en la zona.

Los habitantes señalan que los trabajos adelantados por el consorcio responsable del proyecto, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Ferrocarriles Nacionales de Colombia, han interrumpido vías rurales y carreteables utilizados por más de 50 años para la movilidad, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos esenciales.

Julio Hernán Vargas, habitante del sector, aseguró que la situación ha generado afectaciones graves para la comunidad:“El bus escolar antes pasaba a las 7:00 de la mañana y llegaba a tiempo al colegio. Ahora, para poder pasar, llega casi a las 3:00 de la tarde. Estamos incomunicados y cada día se nos dificulta más salir o entrar.”

De acuerdo con los manifestantes, aunque se han realizado varias socializaciones con presencia del contratista y las entidades responsables, los compromisos firmados no han sido cumplidos. En particular, denuncian que no se han habilitado pasos provisionales seguros, lo que pone en riesgo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad que deben transitar por la zona.

“Han dicho que van a traer maquinaria y material para mejorar los pasos, pero seguimos esperando. Lo poco que se ha hecho ha sido con nuestros propios recursos y manos”, añadió Vargas.

La comunidad ha identificado al menos cuatro puntos críticos donde la movilidad está prácticamente bloqueada, y advierten que la vía alterna disponible se encuentra en pésimo estado, con tramos donde solo se puede transitar a pie y con alto riesgo de accidentes.

#Atención | La comunidad de #Tibasosa denuncia que las obras del proyecto ferroviario han bloqueado pasos rurales esenciales, afectando el transporte escolar, la movilidad de los campesinos y el acceso a servicios básicos.@ANI_Colombia @InviasOficial pic.twitter.com/NhSmw3xXyf — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 29, 2025

Los habitantes sostienen que la actual situación vulnera derechos fundamentales, como la libre locomoción, la educación, el trabajo y el acceso a la salud.

“Esta es tierra que tiene más de 100 años de historia. Aquí viven campesinos, niños, personas mayores. Lo único que pedimos es que nos respeten y no nos dejen aislados”, enfatizó el vocero comunitario.

Los manifestantes afirmaron que permanecerán en la zona hasta que las autoridades competentes lleguen al territorio y ofrezcan soluciones de fondo y verificables.