Comunidad de Monte Adentro en Pamplona reclama atención por riesgo de avalancha

Cúcuta

La comunidad de la vereda Monte Adentro en la zona rural de Pamplona, volvió a reclamar un monitoreo permanente por el fenómeno de remoción en masa que se esta presentando en esa zona y que amenaza con una emergencia.

Raúl Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos insistiendo en la necesidad de que se le brinde más atención a esta alerta, acá hay un fenómeno de remoción en masa y amerita respuesta”.

Explicó que “acá hay una quebrada cerca, que podría verse afectada por una avalancha con la amenaza que eso significa para las personas que habitan este sector”.

Precisó que “pese a que las autoridades conocen esta problemática, aún hay debilidades en planes de evacuación o en determinar una ruta de atención ante cualquier eventualidad que pueda registrarse”.

Finalmente insistió en llamar la atención del gobierno nacional, municipal y de adoptar acciones preventivas ante el riesgo que representa el fenómeno que se esta presentando.