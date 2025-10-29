Comenzó a llegar la maquinaria amarilla al municipio de Santa María, Boyacá

Tras la entrega de la Retroexcavadora Oruga por parte de la Gobernación de Boyacá, los trabajos de habilitación vial comenzaron en la vereda San Rafael / Foto: Suministrada.

Santa María

Tras la dura situación que atraviesa el municipio de Santa María por el cierre de varias vías a causa de las lluvias de las últimas semanas, la Gobernación de Boyacá, en cabeza del mandatario Carlos Andrés Amaya Rodríguez, hizo entrega de maquinaria amarilla con el fin de adelantar trabajos para habilitar estos corredores viales.

El Gobernador del departamento visitó el municipio este martes 28 de octubre e hizo entrega a la Administración Municipal de una Retroexcavadora Oruga con el fin de comenzar los trabajos en estas vías que sufrieron caída de banca hace algunas semanas debido a las fuertes lluvias.

“Efectivamente el señor Gobernador nos entregó el primer equipo del banco de maquinaria que viene para la Provincia de Neira y puntualmente priorizó a Santa María. Es una noticia grande para nuestros campesinos, para nuestros labriegos que infortunadamente hemos sufrido, porque yo también soy campesino, con este invierno que nos impactó en el año 2024 y en 2025 no fue menos. Entonces, es una noticia grande para todo el sector rural y a ver si es posible que volvamos a la normalidad en este verano que ya se aproxima”, señaló Rubén Darío González, alcalde del municipio de Santa María.

Luego de la entrega de la retroexcavadora por parte del gobernador Carlos Andrés Amaya, los trabajos comenzaron casi de manera inmediata.

“Luego de la entrega, inmediatamente la Retroexcavadora Oruga se desplazó hacia la vereda San Rafael, donde tenemos una problemática grande. Infortunadamente, hace más o menos 20 días, se fueron unos 80 metros de bancada en el sector de la quebrada La Cristalina, esta vereda comunica San Rafael con Santa Cecilia y con el municipio de Campohermoso. Es por el mismo sector donde perdimos los puentes en el río Tunjita y río Lengupá. Estas dos veredas, San Rafael y Santa Cecilia, fueron también de las más impactadas por el invierno”, agregó González.

Además de la Retroexcavadora Oruga, el kit de maquinaria amarilla estará compuesto por otros cuatro equipos que son: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador y Retroexcavadora los cuales estarán a disposición de los municipios de Pachavita, Chinavita, Garagoa, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno, en la Provincia de Neira, para trabajos y mantenimiento de las vías.