Capturan en flagrancia a hombre de 62 que intentó abusar de menor en Bogotá

Bogotá D.C

En las últimas horas las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 62 años que intentó abusar sexualmente de un niño de 6 años en una casa en el barrio San Agustín, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Fue la madre del menor quién llamó a la línea de emergencias de la Policía para alertar sobre la situación. La madre al no encontrar a su hijo, lo halla después con ese hombre a quien ella le arrendaba una habitación de su vivienda.

“El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que esta persona tenía antecedentes por hurto calificado”, señaló el Mayor, Andrés Angarita, Subcomandante de la Estación de Policía de Rafael Uribe Uribe.

La Policía reiteró su compromiso en la protección de los niños, niñas y adolescentes y a lucha contra los delitos que vulneren su integridad.