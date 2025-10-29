Boyacá se abre al mundo con su primer Congreso Departamental de Exportación

El próximo 5 de noviembre, Boyacá vivirá un hito en su historia económica con la realización del Primer Congreso Departamental de Exportación, organizado por la Gobernación de Boyacá, el Ministerio de Comercio y la Cámara de Comercio de Tunja. Según el director de Inversión y Comercio, José María Rosas Figueredo, «...este evento marcará un antes y un después en la estrategia de internacionalización del departamento...».

Rosas explicó que la jornada contará con la participación de expertos de la DIAN, Impulsa Colombia y varias universidades públicas y privadas, quienes abordarán temas como logística, normatividad aduanera y acceso a mercados. «...Queremos que Boyacá deje de verse como un territorio productor y se consolide como un exportador constante...», afirmó el funcionario.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de la «Tienda Virtual de Exportación», una plataforma que permitirá conectar directamente a los productores boyacenses con compradores internacionales. «...Esta herramienta digital democratiza el comercio exterior y pone a Boyacá en el mapa de la innovación comercial...», destacó Rosas Figueredo.

El congreso busca fortalecer el tejido empresarial y ofrecer herramientas concretas para que emprendedores y pequeños productores logren posicionar sus productos en mercados globales. La Gobernación invitó a los empresarios a participar activamente en esta nueva etapa de apertura económica.