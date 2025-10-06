“No se vistan que no van”: alcalde Dumek advierte que no permitirá caravanas de motos en Halloween

Cartagena

Ante el anuncio hecho por varios grupos y colectivos de motociclistas en Cartagena, quienes desde ya planean la caravana de Halloween el próximo 31 de octubre por varias vías de la ciudad, el alcalde Dumek Turbay se pronunció y advirtió que no permitirá su realización.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mandatario confirmó que el distrito no permitirá situaciones donde se generen alteraciones de orden público y envió un mensaje directo a los motociclistas: “no se vistan que no van”.

“En 2024 antes de la famosa ‘rodada’ pedí buen comportamiento. No lo hicieron. Además, no vamos a permitir situaciones donde se generen alteraciones del orden público, hechos de violencia, zozobra, caos y delincuencia. En resumen: no se vistan que NO van. Así lo dijimos y así lo haremos”, manifestó en su cuenta de X.

La Alcaldía de Cartagena dará a conocer en los próximos días las respectivas medidas que se tomarán para esa fecha entre el DATT y la Policía Metropolitana.

A través de grupos de Whatsapp y Telegram anunciaron que la caravana de Halloween se realizaría a las 7:00 de la noche del 31 de octubre desde diferentes puntos estratégicos: Terminal de Transporte, el sector de Mamonal, el CAI de Ceballos y la Bomba de El Amparo. Todos los recorridos tendrían como destino final el Centro Histórico y la zona norte.