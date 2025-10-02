ICBF garantiza la continuidad de los programas de Primera Infancia en Bolívar

Cartagena

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que garantiza la continuidad de los programas de Primera Infancia en Bolívar.

A través de un comunicado de prensa, la entidad aseguró que busca seguir avanzando en los procesos que permiten que cada niño y niña del departamento reciba atención integral, protección y acompañamiento en sus primeros años de vida.

La directora regional del ICBF en Bolívar, Betty Payares, enfatizó: “Estamos trabajando de manera decidida y pronta para garantizar todos los niveles de atención en la Primera Infancia” y que el servicio continúe sin ninguna novedad.

El ICBF indicó que con la dedicación de talento humano y el trabajo en equipo con aliados en el territorio, se asegura que las familias de Bolívar cuenten con espacios de cuidado y bienestar que fortalecen el desarrollo infantil y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.