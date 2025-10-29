Ataque sicarial en Cúcuta dejó un muerto y un herido

Cúcuta.

Un hombre muerto y otro herido dejó un ataque a bala registrado la noche de ayer en el barrio San Miguel.

El hecho se presentó hacia las 8:23 p.m., sobre la avenida 13 con calle 7B, en inmediaciones de la cancha del sector.

Según las autoridades, las víctimas se movilizaban en un taxi de placas URN364 cuando fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. En el sitio los uniformados hallaron al menos 14 vainillas.

En el ataque fue asesinado Elver Diornei Pimiento Mejía, de 39 años, conocido con el alias de Pimiento, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza, el cuello, la clavícula, la pierna y el área genital.

Su acompañante, Richard Alberto Peñaranda Osorio, de 25 años, resultó gravemente herido con cinco impactos en las piernas y el antebrazo, por lo que fue trasladado a la IPS Loma de Bolívar.

El sitio fue acordonado por la Policía mientras unidades del CTI adelantaron la inspección técnica y la recolección de evidencias.