Crisis diplomática entre Colombia y EE.UU: Asocapitales hace llamado a mantener canales diplomáticos
La Asociación de Ciudades Capitales advirtió que la relación con Estados Unidos ha sido un pilar fundamental para diversos sectores en el país.
Colombia
La Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, hizo un llamado a mantener y fortalecer los canales diplomáticos y de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, esto ante la reciente crisis diplomática entre ambos países.
Según indicaron a través de un comunicado, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha sido un pilar fundamental para el crecimiento económico, la inversión, la seguridad, la innovación y el fortalecimiento institucional de las ciudades capitales y del país en su conjunto.
Aseguran, de hecho, que dicha alianza estratégica “ha permitido el avance de múltiples agendas conjuntas en materia de comercio, desarrollo sostenible, educación, justicia, tecnología y fortalecimiento territorial”.
Indican además que los recientes acontecimientos invitan a la prudencia y a la reafirmación de los canales diplomáticos como la vía natural para superar cualquier diferencia, por lo que advierten que cualquier tensión o medida de carácter comercial puede generar impactos directos sobre “la economía urbana, el empleo, la competitividad y el bienestar ciudadano en nuestras capitales, que concentran buena parte de la productividad, el comercio y la vida institucional de Colombia”.
Frente a la situación desde Asocapitales reiteraron su compromiso con la diplomacia, la estabilidad y el desarrollo económico compartido e insistieron en que la “cooperación internacional debe continuar siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral, en beneficio de los ciudadanos y de los territorios que representan el motor del desarrollo nacional”.