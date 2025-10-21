Crisis diplomática entre Colombia y EE.UU: Asocapitales hace llamado a mantener canales diplomáticos

Colombia

La Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, hizo un llamado a mantener y fortalecer los canales diplomáticos y de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, esto ante la reciente crisis diplomática entre ambos países.

#POLÍTICA Asocapitales (@Asocapitales) hizo un llamado a mantener y fortalecer los canales diplomáticos y de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, ante la reciente crisis diplomática entre ambos países.



“Por ello, desde Asocapitales reiteramos nuestro compromiso con la… pic.twitter.com/ZKbpOpIwNZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

Según indicaron a través de un comunicado, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha sido un pilar fundamental para el crecimiento económico, la inversión, la seguridad, la innovación y el fortalecimiento institucional de las ciudades capitales y del país en su conjunto.

Aseguran, de hecho, que dicha alianza estratégica “ha permitido el avance de múltiples agendas conjuntas en materia de comercio, desarrollo sostenible, educación, justicia, tecnología y fortalecimiento territorial”.

Indican además que los recientes acontecimientos invitan a la prudencia y a la reafirmación de los canales diplomáticos como la vía natural para superar cualquier diferencia, por lo que advierten que cualquier tensión o medida de carácter comercial puede generar impactos directos sobre “la economía urbana, el empleo, la competitividad y el bienestar ciudadano en nuestras capitales, que concentran buena parte de la productividad, el comercio y la vida institucional de Colombia”.

Frente a la situación desde Asocapitales reiteraron su compromiso con la diplomacia, la estabilidad y el desarrollo económico compartido e insistieron en que la “cooperación internacional debe continuar siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral, en beneficio de los ciudadanos y de los territorios que representan el motor del desarrollo nacional”.