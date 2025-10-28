Trabajadores de la salud marchan por la crisis hospitalaria en Cúcuta

Cúcuta.

La mañana de este lunes, los trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz salieron a las calles de Cúcuta en la denominada marcha Batas Blancas, una manifestación pacífica con la que buscan llamar la atención sobre la grave crisis financiera que enfrenta el principal centro asistencial de Norte de Santander.

El doctor Joaquín Enrique Villamizar, miembro de la Asociación de Profesionales del hospital, explicó que la deuda de la Nueva EPS, que asciende a cerca de 82 mil millones de pesos, ha generado un déficit que hoy afecta directamente la atención médica, el suministro de insumos y el pago de salarios.

“La situación financiera del hospital es crítica. Hay demoras en los pagos, escasez de insumos y una sobrepoblación debido al cierre de servicios de urgencias que prestaban atención a usuarios de varias EPS, especialmente de la Nueva EPS”, señaló Villamizar.

Según el médico, las condiciones actuales han obligado al personal de salud a trabajar en circunstancias precarias, sin los recursos necesarios para realizar procedimientos o exámenes básicos.

“Nos faltan insumos, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas. Todo esto nos pone en riesgo y también compromete la atención a los pacientes”, advirtió.

Villamizar agregó que la situación ha repercutido en la salud mental del personal sanitario, que enfrenta una nueva ola de fatiga crónica y síndrome de burnout, además de un preocupante aumento en los casos de suicidio dentro del gremio.

“Cada tres minutos se reporta una agresión verbal o física contra algún trabajador de la salud en el país. Es una situación alarmante”, enfatizó.

Durante la jornada, los manifestantes se desplazaron desde el hospital hasta las instalaciones administrativas de la Nueva EPS en Cúcuta, con el objetivo de exigir soluciones inmediatas que garanticen la continuidad del servicio y la estabilidad laboral del personal médico y asistencial.

Aunque la movilización se desarrolla de manera pacífica, los trabajadores aseguraron que la atención de urgencias y las cirugías programadas se mantienen sin interrupción.

“No queremos dejar de atender a los pacientes, solo pedimos que nos escuchen y que no dejen morir al hospital”, concluyó Villamizar.