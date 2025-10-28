Supervigilancia suspende a dos empresas de seguridad privada por irregularidades detectadas en Cali

En Colombia hay más de 200 empresas de seguridad privada ilegales. Imagen de referencia. / Cortesía Supervigilancia

Colombia

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de las empresas ISVI Ltda. y Viviendo con Seguridad Ltda., tras detectar diversas irregularidades durante visitas de inspección efectuadas en Cali y Bogotá.

Según la entidad, las inspecciones se realizaron luego de los hechos sicariales ocurridos en Cali el pasado mes de agosto, ante versiones que señalaban la posible participación de personas vinculadas al sector de la seguridad privada.

Sin embargo, la Supervigilancia aclaró que las medidas adoptadas no tienen relación directa con esos hechos, sino que responden únicamente a las irregularidades administrativas y operativas encontradas durante las visitas.

La decisión se tomó conforme a los Decretos 356 de 1994 y 2355 de 2006, que regulan la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en el país.

La superintendente delegada para el Control, Kelly Iturriago, explicó en su declaración que estas acciones hacen parte del ejercicio de inspección, vigilancia y control que busca garantizar que las empresas del sector cumplan con los estándares legales y operativos exigidos.

“Nuestro compromiso es velar por la legalidad y la transparencia en la prestación del servicio de vigilancia. Cuando se detectan incumplimientos, se actúa con rigor para proteger a los usuarios y preservar la confianza en el sector”, indicó Iturriago.

La Supervigilancia compartió también fotografías y material de apoyo de las inspecciones realizadas, en las que participaron funcionarios de la entidad en coordinación con autoridades locales.