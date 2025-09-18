Supervigilancia se compromete a resolver más de 2.000 trámites represados

Durante el Congreso Nacional de Seguridad 2025, que se desarrolla en Barranquilla, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, advirtió que la entidad tiene más de 2.000 trámites represados y que espera que en 2 meses poder resolver la situación, que ha afectado a algunas empresas de vigilancia y seguridad privada.

“Nos encontramos con que nuestros sistemas habían sido hackeados e íbamos a revisar nuestros archivos y encontramos ahí 2.000 radicados que no sabíamos ni de quiénes eran, ni para qué eran, ni nada. Entonces esta es una situación realmente complicada porque seguramente la persona o la empresa está esperando el trámite y nosotros pusimos la cara, y por eso decidimos publicar los números radicados para que nos digan efectivamente si ahí se encuentran algunos de lo que les interesa y pues nos lleguen la documentación precisamente para tramitarlo. La idea es que en dos meses sacar esos 2.000 trámites, esa es una primera tarea que vamos a hacer y es un compromiso que me hago hoy (jueves) aquí en esta mesa”, dijo Álvarez Morales.

Control de armas

Asimismo, el superintendente dijo que se están incrementando las visitas de inspección a varias compañías para revisar aspectos de seguridad y administrativos.

Todo esto también con el fin de trabajar en el control de armas, con una mejor coordinación entre entidades del Estado, incluido el Ejército.

“Estamos trabajando de manera muy cercana con el Ejército y con el Departamento de Control y Comercio de Armas. Estamos en un ejercicio de depuración de data y la ciudadanía debe tener claro que hoy las armas, que en algún momento se pudiera o pudieran generar preocupación respecto de si están perdidas o extraviadas, las estamos monitoreando totalmente en el sistema. Y sobre algunas, sobre las que hay dudas, vamos a hacer visitas de inspección para verificarlas uno a uno”, insistió.

Empresas fachadas

Álvarez Morales también fue enfático en la importancia de prevenir y no tolerar actividades que pongan en riesgo la seguridad ciudadana o empresas de seguridad que sirvan como fachada para actividades criminales.

“El llamado es para todos y todas quienes están en este sector. No vamos a permitir ni a tolerar bajo ninguna circunstancia situaciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni tampoco actividades económicas de las empresas que se presten como fachada o como careta para actividades o estructuras criminales. Eso no puede permitirlo el Estado y mucho menos el sector en su interior puede permitir que estas situaciones se presenten”, finalizó.