Ante la Corte quedó acusado Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, por líos en contratación

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia quedó formalmente acusado Mauricio Aguilar , exgobernador de Santander, por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El caso por el que la Fiscalía acusa a Aguilar está relacionado con irregularidades en la contratación de dos convenios en 2020 y 2021 superiores a los 8.000 millones entre la Gobernación de Santander y Canal TRO, Televisión Regional del Oriente Limitada.

" Se suscribió el convenio con el canal TRO, cuando estaba de gerente Amanda Jaimes, sin verificar las condiciones previas de obligatorio cumplimiento. Se suscribieron contratos con empresas propiedad de los padrinos de matrimonio del exgobernador Aguilar Hurtado y una de las hijas de estas personas", indicó la Fiscalía en audiencias pasadas.

El ente acusador dice que estos contratos, por su cuantía superior, comprometen directamente recursos públicos del departamento y, por ende, los intereses patrimoniales del Estado

Víctimas en el proceso

Durante la audiencia, la Contraloría General de la República solicitó ser reconocida como víctima institucional en el proceso penal ya que los hechos imputados evidencian una grave desviación de los principios que rigen la contratación estatal, especialmente los de planeación, transparencia y responsabilidad, además de economía.

Asimismo, la Gobernación de Santander, también solicitó ser reconocida como víctima en el proceso. La Gobernación argumentó un interés directo en la recuperación de los más de 8.000 millones de pesos que, según la acusación, fueron presuntamente destinados de forma irregular a otro objeto contractual.

La defensa del Aguilar, a cargo del abogado Pedro Nel Escorcia Castillo, manifestó que demostrarán la inocencia de su defendido y desvirtuarán los cargos.