Se empieza a frenar la ola de homicidios en Risaralda: octubre muestra una tendencia a la baja

Pereira

Después de varios meses críticos marcados por la violencia en el área metropolitana y el occidente del departamento, Risaralda registra en octubre una tendencia a la baja en los homicidios, siendo este el primer mes del año con una reducción significativa en este delito de alto impacto, comparado con la vigencia pasada.

Aunque se han registrado 332 homicidios en lo corrido de 2025 y el 70 % de los casos se concentran en Pereira y Dosquebradas, con 181 y 798 hechos respectivamente, los operativos de las autoridades comienzan a reflejar resultados positivos.

El Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen de la Policía Nacional y los dispositivos de seguridad del Ejército, han sido clave en este comportamiento a la baja, gracias a su despliegue en las zonas de mayor afectación y a la ofensiva contra estructuras criminales.

En el occidente de Risaralda, los golpes contundentes contra el Clan del Golfo han debilitado su presencia. Entre los resultados se destacan la captura de más de 50 integrantes, la neutralización de cuatro miembros, incluido un cabecilla conocido como alias “Colonia”, y la incautación de explosivos y material de guerra en los municipios de Belén de Umbría y Mistrató.

Según expresó Israel Londoño, secretario de gobierno de Risaralda, se viene adelantando un análisis técnico de la curva de homicidios con el fin de confirmar una tendencia descendente sostenida hacia el cierre del año.

“Yo creo que ya se ha empezado a quebrar en la curva creciente que tenía esa tasa de homicidios, claro que vamos a mostrar un número de homicidios más alto en 2025, comparado con el 2024, pero esa curva ya se está cambiando totalmente debido a la presencia de nuestra Fuerza Pública y ha mejorado la percepción de seguridad, este último periodo del año será positivo”, afirmó Londoño.

Se espera que, con la continuidad de las operaciones, se logre reducir de forma estable los índices de violencia, particularmente los relacionados con la confrontación entre las estructuras criminales ‘Cordillera’ y ‘Los Rebeldes’ en el área metropolitana, y con la expansión del Clan del Golfo en el occidente del departamento.

Las autoridades proyectan un cierre de año con mejores indicadores de seguridad, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad en Risaralda.