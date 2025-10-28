Patricia Caicedo la mujer más votada del pacto histórico al senado con mas de 74 mil votos

Patricia Caicedo Omar se convirtió en la mujer más votada en la consulta nacional del Pacto Histórico al Senado, celebrada el pasado 26 de noviembre de 2025.

Con más de 74.000 votos, se ubicó en el sexto lugar general entre todos los aspirantes, un resultado que confirma su liderazgo político, su conexión con las bases populares y comprometida con las causas sociales.

En esa misma jornada, Iván Cepeda resultó ganador de la consulta presidencial, consolidando una propuesta unitaria de izquierda frente a los grandes retos del país.

Pese a las irregularidades registradas en varias mesas de votación y los cambios logísticos de última hora, el Pacto Histórico volvió a demostrar su fuerza y respaldo popular.

Caicedo es una mujer que ha hecho de la política un servicio y de la defensa del medio ambiente una causa de vida. Fue dos veces concejal de Santa Marta y, desde la dirección del DADSA, impulsó la estrategia “Desplastifica tu Ciudad”, que convirtió al distrito en ejemplo nacional de gestión ambiental.

La principal propuesta de su campaña “Consulta Campesina Ya”, busca impulsar una movilización ciudadana que busca recoger cinco millones de firmas para que el pueblo rural sea escuchado directamente sobre el futuro de la tierra, la producción y la dignidad campesina.