Paro de 24 horas en el SENA Norte de Santander por incumplimientos del nivel nacional

Norte de Santander.

El Servicio Nacional de Aprendizaje en Cúcuta amaneció este martes en paro durante 24 horas.

La jornada hace parte del movimiento nacional escalonado e indefinido que adelanta Sindesena en todo el país.

El presidente del sindicato en Norte de Santander, Melquisedec Ascanio, explicó que la decisión se tomó después de esperar sin éxito un pronunciamiento de la Dirección General del SENA sobre los compromisos pactados en mesas de trabajo anteriores.

“Esperábamos que el director general se pronunciara con respecto a los acuerdos alcanzados, pero al no haber respuesta, hoy estamos en paro de 24 horas para exigir soluciones reales”, señaló Ascanio.

El dirigente recordó que una de las principales peticiones tiene que ver con el rediseño institucional que adelanta la entidad.

Según explicó, programas como Campesena y Economía Popular deberían estar bajo la Dirección de Formación Profesional y no en la Dirección Nacional de Formación para el Trabajo.

“Si esos programas continúan en Formación para el Trabajo, deberán ser atendidos por contratistas, porque allí no hay instructores de planta. Nosotros consideramos que deben depender de Formación Profesional, donde sí se cuenta con personal de planta”, precisó.

Ascanio también se refirió a la falta de gestión para la compra de 30 mil computadores que ya cuentan con presupuesto y que son necesarios para garantizar la calidad en la formación de los aprendices.

“A pesar de que hay recursos, el director general no ha avanzado en ese proceso. Nuestros aprendices siguen sin los equipos que necesitan para desarrollar sus clases con normalidad”, afirmó.

Otro de los reclamos del sindicato está relacionado con las solicitudes de traslado de funcionarios que padecen enfermedades graves o tienen familiares con condiciones de salud delicadas.

“Hay trabajadores que han pedido reubicaciones por temas médicos y no han tenido respuesta. Es un asunto de humanidad y de respeto hacia el personal del SENA”, agregó.

Durante la jornada, los aprendices han participado en actividades informativas dentro de las sedes de la institución. El sindicato destacó el respaldo de la comunidad educativa, que entiende las razones de la protesta.

“Hemos recibido el apoyo de los aprendices, que reconocen la justa causa de este movimiento. Si no hay una respuesta concreta del nivel nacional, el paro continuará de manera indefinida”, concluyó Ascanio.