Nuevo Centro de Desarrollo Comunitario en Suba: espera beneficiar a más de 1.900 personas

Colombia

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes, ubicado en el barrio Bilbao de Suba. La obra, que tuvo una inversión superior a 55 mil millones de pesos, beneficiará a más de 1.900 personas con servicios sociales, educativos y culturales.

Galán aseguró que este proyecto tiene una historia de casi dos décadas y que, al llegar su administración, la construcción estaba en menos del 30% de avance. “Nos pusimos en la tarea de sacarla adelante y entregarla a la localidad, porque generará un impacto en todo el occidente de Bogotá”, afirmó.

El nuevo CDC cuenta con un área total de 7.879 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Allí funcionará el jardín infantil Colibrí de la Esperanza, con capacidad para 200 niños; el comedor comunitario más grande de la ciudad, donde se entregarán comidas calientes a 300 personas cada día; y el Centro Integrarte, que ofrecerá atención a 150 personas con discapacidad.

El lugar también albergará la nueva sede de la Subdirección Local de Integración Social de Suba y un teatro con capacidad para 500 personas, destinado a actividades culturales y comunitarias.

Además, el centro ofrecerá programas de formación en artes y oficios para mujeres, hombres y jóvenes, con el fin de fomentar el emprendimiento y la educación. En promedio, unas 400 personas serán atendidas diariamente.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, destacó que este tipo de infraestructura social busca reducir la pobreza y fortalecer el tejido comunitario.

El alcalde Galán agregó que este nuevo espacio será un punto de encuentro para los habitantes del occidente de la capital, donde “se construya comunidad y se resuelvan los problemas de manera colectiva”.